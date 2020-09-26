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Spor

Maç sonucu: Göztepe 2-2 Gaziantep FK

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'e çeviren İzmir temsilcisi, 90. dakikada yediği penaltı golüyle yıkıldı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:20
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Süper Lig'de 3. hafta mücadelesince Göztepe ile Gazinatep FK, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.

Karşılaşmada Göztepe'nin golleri; 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye'den geldi. Konuk ekibin golleri ise, 7. dakikada Muhammet Demir ve 90. dakikada Maxim'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Göztepe 5 puana yükselirken, ligde hanüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK ise 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. 

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