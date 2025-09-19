Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla 6 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 12 yaptı.

Beşiktaş gelecek hafta içi 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe ise gelecek hafta sonu 7. hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham 11 ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, yer aldı.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta ligde karşılaştıkları ve 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Djalo'nu yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'a forma verdi.

NECİP UYSAL, 495 GÜN SONRA İLK 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, uzun bir aradan sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli kaptan, 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

O tarihten bu yana ilk 11'de yer almayan Necip, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 495 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Necip Uysal 71 dakika sahada kaldı.

GÖZTEPE CEPHESİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Zecorner Kayserispor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Bulgar teknik adam Beşiktaş karşısına Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan ve Janderson 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Almed Ildız, Efak Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız ve Furkan Bayır, yer aldı.

Stoilov, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlattığı Taha Altıkardeş'in yerine Godoi'yi ilk 11'de oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Heliton'un dokunuşuyla top kale alanına yöneldi. Pozisyonu iyi takip eden Juan, sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert'in solundan ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janderson, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına çevirdi. Arda Okan'ın topuk pasıyla arka direğe yönelen meşin yuvarlağı Rhaldney boş kaleye gönderdi. 2-0

22. dakikada Olaitan, sol kanattan yaptığı çalımlarla ceza sahasına girip son çizgiden kale sahasına ortaladı. Kaleci Mert'ten seken topa Janderson sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

37. dakikada sol kanattan gelişen atakta Jurasek'in kale sahasına çevirdiği topu, Abraham'dan önce araya giren Heliton kornere çeldi.

42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janderson, Gökhan'ı geçip son çizgiye kadar indi ve penaltı noktasına yerden pasını çıkardı. Juan'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.