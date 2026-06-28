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Spor

MAÇ SONUCU: Güney Afrika: 0 - Kanada: 1

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, karşı karşıya geldiği Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek turladı. 90+2. dakikada Eustaquio'nun golüyle galibiyeti alan Kanada, adını son 16 turuna yazdırdı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 20:10 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Güney Afrika: 0 - Kanada: 1
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)

Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)

Gol: Dk. 90+2 Eustaquio (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur (Kanada)

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