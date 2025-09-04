2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler maçtan 3-2 galip ayrıldı. Gollerimizi Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mert Müldür kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini ise Davitashvili ve Kvaratskhelia attı. A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz 71. dakikada kırmızı kart gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Vincenzo Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1

10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili'nin şutu yandan auta çıktı.

52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3

71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Boris Paichadze

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze (Gocholeishvili dk. 85), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Azarovi dk. 68), Tsitaishvili (Gagnidze dk. 46), Kochorashvili, Mekvabishvili (Guliashvili dk. 81), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Lobzhanidze, Mamuchashvili, Lominadze, Zivzivadze, Kvernadze

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Orkun Kökçü dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 67), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 86), Kenan Yıldız (Ferdi Kadıoğlu dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 66)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Salih Özcan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Davitashvili (dk. 63), Kvaratskhelia (dk. 90+8) (Gürcistan), Mert Müldür (dk. 3), Kerem Aktürkoğlu (dk. 43 ve 52) (Türkiye)

Kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz (dk. 71) (Türkiye)

Sarı kartlar: Lochoshvili, Kakabadze, Kochorashvili, Mikautadze (Gürcistan), İsmail Yüksek, Kenan, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)