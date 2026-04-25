MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - Spor Toto: 1

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti seride durumu 1-1'e getirdi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - Spor Toto: 1
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin son karşılaşması, 28 Nisan Salı günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Camejo, Emin Gök (Burak Mert, Melih Sıratça, Mustafa Koç, İzzet Ünver, Muhammed Kaya)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan, Sliwka (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza Aslan, Leal, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Sotola)

Setler: 25-23, 22-25, 21-25, 17-25

Süre: 112 dakika (27, 33, 29, 23)

