Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

HATAYSPOR'U YENEMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.

DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi.

Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takım, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekledi.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arjantinli santrfor Mauro Icardi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile son haftalarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

HATAYSPOR'UN MURAT ŞAHİN YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇI

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

Hatayspor, Galatasaray karşısına Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı.

Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.

Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı.

Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

MUSLERA REKORA ORTAK OLDU

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera'dan rekor geldi.

Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'la birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Hatayspor kale arkasından atılan meşalelerden ikisinin sahanın içerisine düşmesi üzerine hakem oyunu kısa süreliğine durdurdu. Meşaleler saha dışına alındıktan sonra oyun tekrar başladı.

9. dakikada sağdan Yunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

15. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayı üzerine çevirdiği topa gerilerden gelen Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışında Osimhen'in kafa vuruşunda top kale üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı korner atışında Rivas'ın indirdiği topa önce Aboubakar dokunda, ardından kale önünde oluşan karambolde Cemali Sertel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada Torreira'nın topuk pasında Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunu kaleci Bekaj iki hamlede kontrol etti.