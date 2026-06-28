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Spor

MAÇ SONUCU: Hırvatistan 2-1 Gana

2026 Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Gana ise yenilgiye rağmen 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura çıktı.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 01:59 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Hırvatistan 2-1 Gana
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2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta karşılaşmasında Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Hırvatistan'ın gollerini 31. dakikada Sucic ve 83. dakikada Vlasic kaydetti. Gana'nın tek golü ise 73. dakikada Luckassen'den geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Hırvatistan, puanını 6'ya yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Gana ise 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.

PUAN DURUMU

İşte L Grubu'nda son hafta maçlarının ardından oluşan tablo;

1- İngiltere: 7 puan

2- Hırvatistan: 6 puan

3- Gana: 4 puan

4- Panama: 0 puan

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