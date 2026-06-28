2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta karşılaşmasında Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede Hırvatistan'ın gollerini 31. dakikada Sucic ve 83. dakikada Vlasic kaydetti. Gana'nın tek golü ise 73. dakikada Luckassen'den geldi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Hırvatistan, puanını 6'ya yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Gana ise 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.
PUAN DURUMU
İşte L Grubu'nda son hafta maçlarının ardından oluşan tablo;
1- İngiltere: 7 puan
2- Hırvatistan: 6 puan
3- Gana: 4 puan
4- Panama: 0 puan