2026 Dünya Kupası F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin mücadelesi gol düellosuna sahne oldu ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçta gol perdesini Hollanda'da Virgil van Dijk, 51. dakikada açtı. Bu gole Japonya'nın cevabı ise 57'de Nakamura'dan geldi.

Dakikalar 64'ü gösterirken bu kez Hollanda'da Summerville sahneye çıktı ve takımı bir kez daha öne geçirdi. Ancak Japonya'da Kamada, 89'da bulduğu kafa golüyle takımını 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Bu sonuçla birlikte turnuvanın dikkat çeken iki ekibi de ilk haftayı birer puanla kapattı.

Grubun ikinci haftasında Hollanda, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise Tunus ile kozlarını paylaşacak.