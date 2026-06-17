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Spor

MAÇ SONUCU: İngiltere: 4 - Hırvatistan: 2

2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngilizler, Dallas Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: İngiltere: 4 - Hırvatistan: 2
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2026 Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Turnuvanın L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Dallas Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Harry Kane penaltı vuruşuyla maçta gol perdesini açtı. 36. dakikada ise Hırvat futbolcu Martin Maturina, skora dengeyi getirdi: 1-1. 42. dakikada Harry Kane, kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirirken, Hırvatistan'ın cevabı gecikmedi. 45+5. dakikada Petar Musa beraberlik golünü attı: 2-2. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda başlama düdüğünün çalmasının ardından Jude Bellingham, 47. dakikada İngiltere'yi bir kez daha öne geçirdi: 3-2. 85. dakikada ise Marcus Rashford farkı 2'ye çıkaran golü attı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve İngilizler maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere grubun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırırken, Hırvatistan ise haftayı puansız kapattı.

Bir sonraki haftada İngiltere, Gana ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Panama ile kozlarını paylaşacak.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane, 12. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek Dünya Kupası tarihine geçti. Tecrübeli santrfor, Dünya Kupası tarihinde 5 penaltı golüne ulaşan ilk oyuncu oldu.

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