  MAÇ SONUCU: Inter: 1 - Hellas Verona: 1
MAÇ SONUCU: Inter: 1 - Hellas Verona: 1

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, evinde konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 18:14
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Inter, 47. dakikada Andrias Edmundsson'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Hellas Verona ise 90+1. dakikada Kieron Bowie'nin kaydettiği golle skora denge getirdi.

Bu sonucun ardından şampiyonluğunu ilan eden Inter puanını 86'ya yükseltti. Serie B'ye düşmesi kesinleşen Hellas Verona ise 21 puana ulaştı.

Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Serie A'nın son haftasında Inter, Bologna deplasmanına konuk olacak. Hellas Verona ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

