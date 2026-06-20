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Spor

MAÇ SONUCU: İskoçya: 0 - Fas: 1

2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 03:06 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: İskoçya: 0 - Fas: 1
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, Gillette Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Fas, henüz 2. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Brahim Diaz, ceza sahasına hareketlenen Saibari'ye şık bir pas gönderdi. Topla buluşan Saibari, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda skor avantajını korumayı başardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Fas, sahadan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fas, Brezilya beraberliğinin ardından puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

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