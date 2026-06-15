2026 Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ediyor... Turnuvanın H Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaştı. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Oyunun büyük bölümünde üstünlük sağlayan İspanya, Yeşil Burun Adaları ağlarını sarsamadı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından grubun ilk maçında puanlar paylaşıldı; İspanya ve Yeşil Burun Adaları, 1 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun bir sonraki haftasında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile kozlarını paylaşacak.

Atlanta Stadı'ndaki karşılaşmada, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları yarı sahasında oynanan ilk bölümlerde etkili hücum geliştiremedi. İspanya'nın maçtaki ilk şutunu 15. dakikada Pedri, ceza sahası dışından çekerken kaleci Vozinha için rahat bir kurtarış oldu.

Maçın 34. dakikasında Yeşil Burun Adaları'ndan Livramento'nin orta sahadan vuruşu takıma adına maçtaki ilk şut olarak kaydedildi.

İspanya, 39. dakikada gole çok yaklaştı. Cucurella'nın kale önüne çevirdiği topa Torres'in vuruşu üst direkten döndü. Oyarzabal'ın kafa vuruşuyla tamamladığı pozisyonda Vozinha, parmak uçlarıyla güzel bir kurtarış yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İspanya'da sakatlığını atlatan genç yıldız futbolcu Lamine Yamal, maça yedek kulübesinde başlarken 71. dakikada oyuna girdi.

İspanya'ya dinamizm kazandıran Yamal ile birlikte 73. dakikada gelişen atakta genç yıldız futbolcu, çalımla ilerleyerek Liorente'ya pasını verdi. Liorente'nin ortasında Merino'nun şutunda top kaleci Vozinha'da kaldı.

88. dakikada Yamal'ın sağ kanattan ayak dışıyla şık pasında ceza sahasında topla buluşan Olmo, meşin yuvarlağı Oyarzabal aktardı. Bu futbolcunun şutunda Lopez'e çarpan top auta çıktı.

90+1'de Yeşil Burun Adaları, maçtaki en etkili ataklarından birini gerçekleşti ve Arcanjo'nun kornerden ortasında Borges'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvada ilk puanını da aldı.

Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61. dakikada oyuna girdi.

H Grubu'nda İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan ve Uruguay yer alıyor.

Stat: Atlanta

Hakemler: Adham Makhadmeh, Ahmad Moannes Nadi Al-Roalle, Mohammad Mustafa Hassan Al Kalaf (Ürdün)

İspanya: Simon, Liorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Ruiz (Dk. 71 Merino), Gavi (Dk. 71 Yamal), Rodri, Pedri (Dk. 87 Williams), Torres (Dk. 81 Olmo), Oyarzabal

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Borges, Lopes, Sidny Cabral (Dk. 76 Fernandes), Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral (Dk. 61 Samedo), Monteiro (Dk. 79 Arcanjo), Laros Duarte (Dk. 61 Deroy Duarte), Livramento (Dk. 61 Da Costa), Mendes

Sarı kartlar: Dk. 16 Cabral (Yeşil Burun Adaları), Dk. 90+3 Pedri (İspanya)