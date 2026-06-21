2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikalarda Oyarzabal ile 49. dakikada Al Tambakti'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

İSPANYA'DAN İLK 3 PUAN!

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, Suudi Arabistan galibiyetiyle turnuvadaki ilk 3 puanını aldı ve puanını 4'e yükseltti. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

İspanya gruptaki son maçında Uruguay ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı sürpriz beraberlikle Suudi Arabistan karşısına üzerinde baskıyla çıkan İspanya, Uruguay'a karşı başarılı savunması sayesinde turnuvaya 1 puanla başlayan rakibinin savunmasını çözmekte zorlanmadı.

Tribünlerin neredeyse tamamında kırmızı rengin hakim olduğu 68 bin kişilik Atlanta Stadı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal'ın topla buluştuğu anda çatının da etkisiyle muazzam bir tezahürat yükseldi.

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tribünlerin beklentisine yanıt vermesi sadece 10 dakika sürdü. Sol kanattan Baena'nın yerden arka direğe pasında ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Özgüveni yerine gelen İspanya'nın ceza alanında topla buluşmakta hiç zorlanmadığı ilk yarım saatlik bölümde Oyarzabal skor tabelasını iki kez değiştirdi.

21. dakikada Baena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, farkı ikiye çıkaran golü attı.

24. dakikada Porro'nun sağ taraftan ortasında, Cucurella'nın indirdiği topu Olmo kafayla Oyarzabal'a gönderdi. Arka direkte bomboş durumdaki Oyarzabal, tek vuruşla skoru 3-0 yaptı.

36. dakikada kaleci Al Owais'in hatalı pasında araya giren Oyarzabal'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top, üst direkten auta gitti.

İlk 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan İspanya, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

49. dakikada sağ taraftan Baena'nın kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cucurella gelişine sert vurdu. Kaleci Al Owais'ten seken top direğin yanındaki Al Tambakti'ye çarparak ağlara gitti: 4-0.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, mental ve taktik olarak oyuna hiç ortak olamayan Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İspanya, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. H Grubu'ndaki diğer mücadelede Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Atlanta

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Correa (Brezilya)

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Dk. 71 Ruiz), Olmo (Dk. 61 Merino), Rodri, Yamal (Dk. 46 Pino), Baena (Dk. 61 Williams), Oyarzabal (Dk. 46 Torres)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Al Amri (Dk. 61 Alhaji), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Dk. 90 Ghannam), Al Khaibari (Dk. 46 Kanno), Al Juwayr (Dk. 46 Al Hamdan), Al Brikan (Dk. 61 Al Shamat), Salem Al Dawsari

Goller: Dk. 10 Yamal, Dk. 21 ve 24 Oyarzabal, Dk. 49 Al Tambakti (kendi kalesine) (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 30 Salem Al Dawsari, Dk. 60 Kanno (Suudi Arabistan)