TFF 1’inci Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor, evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.
5’inci dakikada Uygar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rroca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
12’nci dakikada ceza sahası dışında Rroca’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
70’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
72’nci dakikada ceza sahası içinde Ali Akman’ın şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
76’ncı dakikada ceza sahası dışından Emirhan’ın şutunda fark 2’ye indi: 3-2.
90+4’üncü dakikada ceza sahası içinde Onur’un kafa vuruşunda Bursaspor beraberliği yakaladı: 3-3.
Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta
İSTANBULSPOR: Alperen, Melih, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Onur, Rroca, Levent, İbrahim (Dk. 89 Emir), Uygar (Dk. 65 Egehan), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere)
BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Furkan (Dk. 49 Aykut), Onur, Emirhan, Burak Altıparmak, Batuhan (Dk. 69 Ozan), Burak Kapacak, Kerem (Dk. 46 Çağatay), Ali Akman
GOLLER: Dk. 5 ve 12 Rroca, Dk. 70 Onur (İstanbulspor) - Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan, Dk. 90+4 Onur (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Alperen, Levent (İstanbulspor) - Ali Akman, Ozan, Aykut (Bursaspor)