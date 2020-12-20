İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2020 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: İstanbulspor 3-3 Bursaspor
Spor

Maç sonucu: İstanbulspor 3-3 Bursaspor

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında İstanbulspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip karşılaşmada 3-0 öne geçse de misafir ekip geri dönmesini bildi ve puanlar paylaşıldı.

20 Aralık 2020 Pazar 22:58 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 22:59
ABONE OL

TFF 1’inci Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor, evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

5’inci dakikada Uygar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rroca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

12’nci dakikada ceza sahası dışında Rroca’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

70’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

72’nci dakikada ceza sahası içinde Ali Akman’ın şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

76’ncı dakikada ceza sahası dışından Emirhan’ın şutunda fark 2’ye indi: 3-2.

90+4’üncü dakikada ceza sahası içinde Onur’un kafa vuruşunda Bursaspor beraberliği yakaladı: 3-3.

Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta

İSTANBULSPOR: Alperen, Melih, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Onur, Rroca, Levent, İbrahim (Dk. 89 Emir), Uygar (Dk. 65 Egehan), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere)

BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Furkan (Dk. 49 Aykut), Onur, Emirhan, Burak Altıparmak, Batuhan (Dk. 69 Ozan), Burak Kapacak, Kerem (Dk. 46 Çağatay), Ali Akman

GOLLER: Dk. 5 ve 12 Rroca, Dk. 70 Onur (İstanbulspor) - Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan, Dk. 90+4 Onur (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Alperen, Levent (İstanbulspor) - Ali Akman, Ozan, Aykut (Bursaspor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.