2026 Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci maç heyecanı başladı. İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller 74 ve 90. dakikalarda Manzambi, 84'te Vargas ile 90+7'den Xhaka (P) geldi. Bosna Hersek'in tek golü 90+3'te Mahmic'ten geldi. Bosna Hersek'te Muharemovic bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

İSVİÇRE'DEN BÜYÜK AVANTAJ!

Bu galibiyetle birlikte İsviçre puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına çok büyük bir avantaj elde etti ve grubun son maçında ev sahibi Kanada ile oynayacaklar. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı ve üçüncü maçta oynayacağı Katar maçında tur biletini almaya çalışacak.

Karşılaşmanın ilk bölümlerini domine eden İsviçre, üçüncü bölgede sonuca gitmekte zorlanırken mağlubiyetin eleme turlarını çok zorlaştıracağını bilen iki takımın oyununda giderek artan kaygı etkili oldu.

İsviçre, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Vargas'ın ortasında topu kafa vuruşuyla uzaklaştırmak isteyen Memic'in müdahalesi kısa kaldı. Penaltı noktasında müsait durumdaki Mazambi'nin sert şutunda, kaleci Vasilj'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada sol kanattan gelişen İsviçre atağında, Embolo'nun pasında ceza alanında hareketlenen Vargas'ın bekletmeden yaptığı vuruşla İsviçre farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90. dakikada Vargas'ın sol taraftan çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topa bekletmeden vuran Manzambi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

90+3. dakikada Bosna Hersek'in sol taraftan kullandığı korner atışında, kaleci Kobel'in uzaklaştırmak istediği top ceza yayının gerisindeki Mahmic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Bosna Hersek farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+6. dakikada Memic'in ceza alanında Sow'a müdahalesinin ardından penaltı kazanan İsviçre'de, Xhaka atışı gole çevirdi: 4-1.

Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

İsviçre: Kobel, Widmer (Dk. 86 Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer (Dk. 71 Sow), Xhaka, Freuler, Rieder (Dk. 71 Vargas), Ndoye (Dk. 71 Manzambi), Embolo (Dk. 89 Itten)

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic (Dk. 86 Hadziahmetovic), Tahirovic (Dk. 63 Basic), Alajbegovic (Dk. 90+1 Mahmic), Memic, Demirovic (Dk. 86 Lukic), Dzeko (Dk. 63 Bajraktarevic)

Goller: Dk. 74 ve 90 Manzambi, Dk. 84 Vargas, Dk. 90+7 Xhaka (penaltı) (İsviçre), Dk. 90+3 Mahmic (Bosna Hersek)

Sarı kartlar: Dk. 59 Dedic, Dk. 61 Dzeko (Bosna Hersek), Dk. 65 Elvedi (İsviçre)

Kırmızı kart: Dk. 80 Muharemovic (Bosna Hersek)