2026 Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 56'da Maeda ile 62'de Elanga'nın golleri maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Japonya, Hollanda'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıktı. 4 puana ulaşan İsveç ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi.

F Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1 – Hollanda: 7 puan

2- Japonya: 5 puan

3- İsveç: 4 puan

4- Tunus: 0 puan