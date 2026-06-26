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Spor

MAÇ SONUCU: Japonya 1-1 İsveç

Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında İsveç ile 1-1 berabere kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Japonya ve İsveç son 32 turuna yükselmeyi başardı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 03:58 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Japonya 1-1 İsveç
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2026 Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 56'da Maeda ile 62'de Elanga'nın golleri maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Japonya, Hollanda'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıktı. 4 puana ulaşan İsveç ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi.

F Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1 – Hollanda: 7 puan

2- Japonya: 5 puan

3- İsveç: 4 puan

4- Tunus: 0 puan

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