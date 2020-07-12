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Spor

Maç sonucu: Juventus 2-2 Atalanta

İtalya Seri A'da 32. hafta maçında Juventus, Atalanta'yı evinde ağırladı. Atalanta'nın iki kez öne geçmeyi başardığı maçta siyah-beyazlılar son dakikada attığı penaltı golüyle bir puanı kurtardı.

12 Temmuz 2020 Pazar 01:00 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 01:00
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İtalya Serie A 32. hafta mücadelesinde lider Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 16. dakikasında Duvan Zapata'nın golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı.

JUVENTUS 90'DA BİR PUANI KURTARDI

İkinci yarının 55. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı vuruşuyla skoru eşitledi. Atalanta pes etmeyerek galibiyet için tüm hamlelerini gerçekleştirdi ve 81. dakikada Malinovskiy ceza sahası önünden sert şutuyla takımını öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Cristiano Ronaldo bir kez daha penaltıda topun başına geçerek topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Cristiano Ronaldo bu sezon 11. penaltı golünü kaydederek gol sayısını 28'ye çıkardı Atalanta Lazio'nun puan kaybettiği haftada 2. sıraya çıkma şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Atalanta 67 puana yükseldi. Juventus ise puanını 76'ya çıkardı.

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