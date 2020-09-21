21 Eylül 2020 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:05

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Merih Demiral'ın takımı son şampiyon Juventus sahasında Sampdoria'yı konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-0 kazanarak galibiyete uzanmasını bildi.

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında yeni transfer Kulusevski, Ronaldo'nun asistiyle golü bulurken takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya ise Ranieri yönetimindeki Sampdoria oyuncu değişiklikleriyle başladı. Juventus'un farkı arttırma çabaları 78. dakikada Bonucci'nin golüyle niyayete erdi ve siyah beyazlılar farkı ikiye çıkardı. 88. dakikada sahneye çıkan Ronaldo golünü atarak maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Böylelikle çiçeği burnunda teknik adam Andrea Pirlo'da hocalık kariyerinin ilk resmi maçında galibiyetle tanışmış oldu.

Öte yandan Milli futbolcumuz Merih Demiral 82. dakikada Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.