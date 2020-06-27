27 Haziran 2020 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 00:58

İtalya Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, sahasında Lecce'yi ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak haftanın en farklı skorlarından birini almış oldu.

Maçın 31. dakikasında Lecce'den Lucioni kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısında ise Juventus gol kilidini açana kadar büyük uğraş verdi ve dakikalar 53'ü gösterdiğinde amacına ulaştı. Dybala köşeye çok şık gönderdiği topu filelerle buluşturdu ve eşitliği bozdu.

62. dakikada Ronaldo kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Gonzalo Higuain oyuna girdikten 6 dakika sonra farkı üçe çıkardı. 85. dakikada ise Douglas Costa'nın asistinde De Ligt 4-0'lık skoru ilan etti.

Bu sonucun ardından Juventus 69 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Lecce 25 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.