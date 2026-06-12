2026 Dünya Kupası'nda B grubu ilk hafta karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden Kanada, Bosna-Hersek ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Bosna-Hersek açtı. Dakikalar 21'i gösterirken Bosna-Hersek, Jovo Lukic ile 1-0 öne geçti.

Kanada'nın bu gole cevabı ise 79. dakikada Cyle Larin'den geldi. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen oyuncu, takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından İsviçre ve Katar'ın da yer aldığı grupta, Kanada ve Bosna-Hersek, turnuvaya 1 puanla başladı.

Grubun ikinci haftasında Bosna-Hersek, İsviçre ile karşılaşacak. Kanada ise Katar ile kozlarını paylaşacak.