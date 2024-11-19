UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi.

İKİNCİ SIRADA KALDIK!

A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.

PUAN DURUMU

1. (12) Galler

2. (11) Türkiye

3. (7) İzlanda

4. (3) Karadağ

PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ!

Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak.

A Milli Takım'ın play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

4 MUHTEMEL RAKİP

A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel 4 rakibi şu şekilde:

-İskoçya

-Macaristan

-Sırbistan

-Belçika

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.

EMİRHAN İLK KEZ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

YASIN ÖZCAN İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

KARADAĞ'DA CEZASI SONA EREN JOVETİC İLK 11'E DÖNDÜ

Karadağ Milli Takımı'nda cezası sona eren kaptan Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı.

Jovetic cezası nedeniyle, takımının İzlanda'ya 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti.

- Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTAR AY-YILDIZLI EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada presle kazanılan topla ceza sahasına giren Arda Güler, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

29. dakikada Marko Tuci'nin kendi yarı alanından uzun pasında Nikola Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı atağa çıkan Karadağ'da Jovetic pasını Jankovic'e aktardı. Jankovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

35. dakikada Orkun'un pasında Kaan Ayhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Orkun ceza sahasına koşu yaparken son çizgiden topu içeri çevirdi. Kenan Yıldız'ın topun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Jankovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Krstovic, sert şutla topu filelere gönderdi. 2-1

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında Yunus Akgün'ün kayarak yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

55. dakikada Vukcevic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

65. dakikada savunma arkasına sarkan Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

68. dakikada Arda Güler'in ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

72. dakikada Kenan Yıldız soldan ceza sahasına girerek pasını İsmail Yüksek'e aktardı. İsmail'in sert şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

73. dakikada Gasevic'in sol kanattan ortasında Krstovic kafayı vururken top Mert'in üzerinden ağlara gitti. 3-1

84. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Nikic'te kaldı.

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher

Karadağ: Igor Nikic, Marko Tuci, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Milan Vukotic (Edvin Kuc dk. 69), Marko Jankovic, Stefan Loncar, Ognjen Gasevic (Driton Camaj dk. 86), Nikola Krstovic, Stevan Jovetic (Milos Brnovic dk. 83)

Yedekler: Milan Mijatovic, Balsa Popovic, Milan Vusurovic, Robert Gjelaj, Stefan Mugosa, Vladimir Jovovic, Marko Bakic, Andrija Radulovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy dk. 82), Merih Demiral, Emirhan Topçu (Samet Akaydin dk. 46), Eren Elmalı (Mert Müldür dk. 46), Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu (İsmail Yüksek dk. 63), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 74), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Yasin Özcan, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Nikola Krstovic (dk. 29, 45 ve 73) (Karadağ), Kenan Yıldız (dk. 37) (Türkiye)

Sarı kartlar: Marko Jankovic, Nikola Sipcic, Nikola Krstovic, Stefan Loncar, Igor Nikic, Marko Tuci (Karadağ), Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral, Barış Alper Yılmaz (Türkiye)