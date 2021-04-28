28 Nisan 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:13

Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı İstanbul temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren mücadelede son sözü Amilton söyledi. Fraport-TAV Antalyaspor, bir puanı Amilton'un son anlarda kaydettiği golle kurtardı. Karşılaşma 2-2 sona ererken; Fatih Karagümrük puanını 51'e, Fraport-TAV Antalyaspor ise puanını 43'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada savunmadan gelen uzun topa hareketlenen Orgill, ceza sahasına girerek bir anda kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Orgill'in sağ çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

13'üncü dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Sol kanattan içeri doğru kat eden Lens'in kale ağzına doğru yaptığı sert ortada ters vuruş yapan Eren Albayrak, topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan Bertolacci'nin topuğuyla verdiği şık pas sonrası topla buluşan Borini, ceza sahasına doğru merkezden girerken sert bir şekilde şutunu çekti. Kaleci Boffin'in müdahalesiyle seken topu takip eden Borini, kaleciyi de geçen topu boş kaleye ağlara gönderdi: 2-0.

32'nci dakikada Fraport-TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Amilton sol çaprazdan ceza sahasına girdiği esnada Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalırken, maçın hakemi Zobay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 34'üncü dakikada topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

52'nci dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan serbest atışı kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, kaleci Viviano topun sahibi oldu.

60'ıncı dakikada Antalya temsilcisi gole yaklaştı. Fredy'nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan vuruşunda, kaleci Viviano soluna gelen topu uzanarak çeldi.

86'ncı dakikada Antalya temsilcisi beraberliğe çok yaklaştı. Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası, kale ağzında Naldo kafa vuruşunu yaptı. Yerden seken top, üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada gelişen Fraport-TAV Antalyaspor atağında, ceza sahasına gönderilen top karambole düşerken, altı pas çizgisine yakın bir noktadan Omar Imeri vuruşunu yaptı. Kaleye doğru yönelen topa Zukanovic son anda ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4'üncü dakikada Fraport-TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Nuri Şahin'in ceza sahasına doğru gönderdiği topla sağ çaprazdan buluşan Fredy, bekletmeden pasını arka direğe doğru aktardı. Hazır bekleyen Amilton yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano – Hedenstad (Dk. 46 Enzo Pablo Roco Roco), Fatih Kuruçuk, Ervin Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Egemen Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Alassane Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Lucas Nahuel Castro), Jeremain Lens (Dk. 73 Salibur), Fabio Borini

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Ruud Boffin – Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm (Dk. 80 Ali Eren İyican), Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Drole (Dk. 42 Omar Imeri), Orgill (Dk. 84 Mert Yılmaz)

GOLLER: Dk. 13 Eren Albayrak (KK), Dk. 24 Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (P), Dk. 90+4 Amilton (Fraport-TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Andrea Bertolacci, Enzo Pablo Roco Roco, Ervin Zukanovic, Yannis Romaric Salibur, Lucas Nahuel Castro (Fatih Karagümrük), Ufuk Akyol, Ruud Boffin (Fraport-TAV Antalyaspor)