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Spor

Maç sonucu: Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Alt sıraları ilgilendiren maçta gülen taraf 2-0'lık skorlar Kasımpaşa oldu.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:32
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Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti. Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de 19 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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