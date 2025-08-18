Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibinin golünü 75. dakikada Felipe Augusto kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya çıkarttı. Kasımpaşa ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa'nı gelecek hafta Samsunspor ile oynayacağı maç ertelendi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada kalede Uğurcan Çakır'ı sahaya süren Tekke, savunmada ise Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç dörtlüsünü sahaya sürdü. Orta sahada Visca, Jabol, Okay Yokuşlu ve Olaigbe'ye şans veren Tekke, hücumda ise Augusto ve Onuachu ikilisine formayı verdi.

Geçen hafta Kocaelispor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zubkov ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu.

ŞOTA ARVELADZE, ESKİ TAKIMINA KARŞI 12. KEZ SAHADA

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.

Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Visca'nın sağ taraftan uzak direğe ortasında Savic, kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu'nun sol ayağıyla kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak, kale önünde bulunan takım arkadaşı Folcarelli'nin eline çarptı.

75. dakikada Okay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Zubkov'un ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Cem Üstündağ dk 67), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu (Atakan Müjde dk. 73), Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 87), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Yusuf Barasi dk. 73), Pape Gueye

Yedekler: Ali Emre Yanar, Frimpong, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Ozan Tufan 90+6), Edin Visca (Oleksandr Zubkov dk. 65), Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe (Batista Mendy dk. 87), Augusto (Muhammed Cham dk. 87), Onuachu (Danylo Sikan dk. 65)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Augusto (dk. 75) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Claudio Winck, Atakan Müjde (Kasımpaşa) Mustafa Eskihellaç, Danylo Sikan (Trabzonspor)