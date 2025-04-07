Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa'nın tek golünü 14. dakikada Ben Ouanes kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90. dakikada Gedson Fernandes penaltıdan attı. attı. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 44. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 39 puana yükselirken, Beşiktaş ise puanını 48 yaptı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.

Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.

Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

CİRO IMMOBİLE YENİDEN İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi.

CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Kasımpaşa'da ise teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında şu 11'i sahaya sürdü:

Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Mamadou Fall

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Ogün'ün ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

20. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Halil'i pasıyla ceza sahasına giren Boateng, sol çaprazdan ayağıyla vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

42. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasına giren Juan, sol ayağıyla kaleye sert vurduğu top kaleciden geri döndü. Romulo topa doğru hareketlenirken rakibi tarafından yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Romulo, sol köşeye sert vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Burak penaltıyı kurtardı.

53. dakikada sağ taraftan Can Keleş'in içeri çevirdiği topu Ben Ouanes kontrol ederek pasını Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada savunmada Paulista'nın hatalı pasında araya giren Hajradinovic, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

74. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Mustafa Hekimoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

79. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışında çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada altıpas üzerinde Fall'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Hajradinovic'in vuruşunda kalevi Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla Fall'ın ofsaytta olduğu tespit edildiği işaret eden hakem Kadir Sağlam golü iptal etti.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

88. dakikada sol taraftan Gedson Fernandes'in yaptığı ortada arka direkte Salih Uçan, Brekalo'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, direkt penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes, yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada topla birlikte ilerleyen Brekalo'nun pasında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok köşeye giden topu kontrol etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Cafu dk. 65), Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara (Brekalo dk. 77), Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Fall

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Sanuç dk. 17), Masuaku, Chamberlain (Arroyo dk. 82), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario (Rashica dk. 46), Muçi (Salih Uçan dk. 72), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Ben Ouanes (dk. 15) (Kasımpaşa), Gedson Fernandes (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Nicholas Opoku, Brekalo, Cafu (Kasımpaşa), Svensson (Beşiktaş)