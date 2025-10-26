Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin golünü 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 33. dakikada Winck attı.

Bu sonuçla Beşiktaş 17 puana yükseldi. Kasımpaşa da puanını 10 yaptı.

Beşiktaş gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre 5 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, statü gereği Konyaspor'a karşı mücadele edemeyen Gökhan Sazdağı'nı, Taylan Bulut'un yerine 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, aynı maçta görev yapan Paulista'yı kulübeye çekerken Djalo'ya formayı teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda Rafa Silva, Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlığı, Devrim ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı. Rashica ise yedek kulübesinde yer aldı.

TOURE, 2 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.

Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.

Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.

GÖKHAN SAZDAĞI DÖNDÜ

Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.

Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.

RAFA SİLVA, 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.

Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.

Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.

Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.

KALEYİ YİNE ERSİN DESTANOĞLU KORUDU

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.

Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada El Bilal Toure, sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geriye pasında topu kontrol eden Cerny'nin yerden ortasında Cengiz Ünder, arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

12. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Abraham, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Opoku çizgiden uzaklaştırdı.

26. dakikada Cafu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası Attila Szalai, penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

27. dakikada Gökhan Sazdağı'dan topu alan Cerny, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Cerny'nin derinlemesine pasında Abraham, ceza sahası içerisinde Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltıyı kullanan Abraham'ın şutunda kaleci Gianniotis, iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada ev sahibinde paslaşarak gelişen atakta Frimpong'un son çizgiden yaptığı ortada arka direkte Claudio Winck rakibinin üzerinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

35. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Kubilay ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe ortasını yaptı. Savunmada Rıdvan'ın müdahalesiyle Cafu yerde kalırken, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonun tekrarını izleyen hakem Kayatepe, faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

49. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.

53. dakikada kaleci Ersin'in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.

61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü'nün kale önüne ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.

79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Mustafa'nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva'nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gören

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Claudio Winck, Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 66), Owusu Frimpong, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 84), Mamadou Fall (Emre Taşdemir dk. 90+5), Kubilay Kanatsızkuş (Pape Gueye dk. 66)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adam Arous, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Milot Rashica dk. 75), Vaclav Cerny (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Jota Silva dk. 75)

Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, David Jurasek

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Cengiz Ünder (dk. 5) (Beşiktaş), Claudio Winck (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Espinoza (Kasımpaşa)