Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe 3'üncü dakikada Marco Asensio'nun attığı golle öne geçti. Kasımpaşa bu gole cevabı 64'te Haris Hajradinovic ile verdi.

Üst üste 2'nci beraberliğini alan Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti. Kasımpaşa'da haftayı 5 puanda kapattı.

Kasımpaşa gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Tedesco; erteleme maçı olması sebebiyle forma giyemeyen yeni transferler Ederson, Kerem Aktürkoğlu ile Asensio'ya 11'de şans verdi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Arcihe Brown'un yerine de Çağlar Söyüncü'yü görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio, 11'i ile başladı.

MARCO ASENSİO İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Marco Asensio, ilk kez 11'de başladı. Teknik Direktör Tedesco'nun 11'de görev verdiği Asensio, ligin 5. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında son 7 dakikada sahada yer almıştı.

EN NESYRİ KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ise bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde yer aldı. 5'i Süper Lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 9 karşılaşmanın tamamında 11'de görev alan Faslı oyuncunun, 5 gol ve 1 asisti bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0

36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

64. dakikada Ben Ouanes'in sol taraftan ortasında Hajradinovic'in penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Gueye'nin topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın sol çaprazdan kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan yerden ortasında kale alanı önünde Szymanski'nin sol ayağıyla sert vuruşunda savunmada Owusu, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

90+10. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan En-Nesyri'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Adem Arous (Cem Üstündağ dk. 78), Godfried Owusu, Andri Baldursson, Ali Yavuz (Fousseni Diabate dk. 62), Haris Hajradinovic, Cafu, Ben Ouanes (Mamadou Fall dk. 90+3), Pape Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Jhon Espinoza, Kubilay Kanatsızkuş, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Mert Müldür dk. 59), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Bartuğ Elmaz dk. 46), İrfan Can Kahveci (Cenk Tosun dk. 72), Anderson Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 59), Marco Asensio (Sebastian Szymanski dk. 72), Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 64) (Kasımpaşa), Marco Asensio (dk. 3) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Cafu (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ali Yavuz, Claudio Winck, HarisHajradinovic (Kasımpaşa), Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)