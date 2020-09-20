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Spor

Maç sonucu: Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Kasımpaşa karşılaşmadan galip ayrılırken, üç puanı getiren golleri yeni transferler Kevin Varga ve Alan attı.

20 Eylül 2020 Pazar 18:17 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:17
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Süper Lig'in 2. haftasında Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Kasımpaşa evinde Stjepan Tomas'ın ekibi Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Debrecen'den transfer Kevin Varga ve 60. dakikada St. Pölten'den alınan Alan'dan geldi.

Kasımpaşa'da 46. dakikada Julian Jeanvier'in yerine oyuna giren Anıl Koç, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 3 puana yükselirken, Rizespor ise puansız son sıraya yerleşti.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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