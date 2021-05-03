03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15

20'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topa buluşan Efecan Karaca'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Topla birlikte ceza sahasına giren Bareiro'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

36'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Koomson, ceza sahası içindeki Hajradinovic'i gördü. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

45+ 3'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Varga, penaltı noktasındaki Thelin'i gördü. Thelin, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Haddadi'nin ortasını yaptı. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içindeki Hajradinovic'in önünde adı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

5 MAÇ ARADAN SONRA KRITİK GALİBİYET

İç sahada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, sezonun kritik galibiyetlerinden birine imza attı. Düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapan lacivert-beyazlılar, 5 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik galibiyetle az da olsa avantaj yakalamış oldu.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özalan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Luckassen, Haddadi (Dk. 90 Evren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

SARI KART: Siopis (Aytemiz Alanyaspor)