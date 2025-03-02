Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 61. dakikada Josip Brekalo ile 2-1 öne geçti.

Galatasaray, iki dakikada geri döndü. Sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Davinson Sanchez ve 71. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle 3-2'lik üstünlüğü buldu.

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in 85. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3 sona ermişti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 65, Kasımpaşa 32 puana yükseldi.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ile Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini korudu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı görev bekledi.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına rotasyonlu bir kadro çıkaran Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ideal 11'ine döndü.

Tecrübeli teknik adam, ligin 25. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Fenerbahçe derbisindeki 11'i Kasımpaşa müsabakasında da sahaya sürdü.

OKAN BURUK, TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.

Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

KASIMPAŞA'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi.

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan Fall'un ortasında Davinson'un uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazında Brekalo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi.

9. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasına ön direkte hareketlenen Osimhen, kaleci Giannitos'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada penaltıda topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada Galatasaray savunmasında Eren'in müdahalesinden sonra açılan top sol taraftaki Brekalo'nun önüne düştü. Brekalo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Gökhan Gül'ün savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Davinson topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

28. dakikada sol taraftan Sallai pasını kale önündeki Abdülkerim'e aktardı. Abdülkerim'in dokunuşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

32. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Claudio Winck'in uzak direğe plasesinde kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında topu alan Osimhen'in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada orta sahada Torreira'dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo'ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo'nun sol çaprazdan şutunda Frankowski'ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

71. dakikada Muslera'nın uzun topunda Frankowski'nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duman, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Kevin Rodrigues dk. 46), Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 90+1), Haris Hajradinovic, Josip Brekalo (Can Keleş dk. 77), Nuno Da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Yusuf Demir dk. 90), Eren Elmalı (Carlos Cuesta dk. 80), Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 90), Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 80), Roland Sallai (Ahmed Kutucu dk. 65), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Mortadha Ben Ouanes (dk. 52), Josip Brekalo (dk. 61), Haris Hajradinovic (dk. 85 pen.) (Kasımpaşa), Victor Osimhen (dk. 12 pen. ve 71), Davinson Sanchez (dk. 69) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Josip Brekalo (Kasımpaşa), Mario Lemina, Carlos Cuesta (Galatasaray)