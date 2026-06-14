2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Katar, İsviçre ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İsviçre'nin 17. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Breel Embolo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maçta gol perdesini açtı. 90+5. dakikada ise Katar beraberliği yakaladı. Katar, Khoukhi'nin attığı golle uzatma dakikalarında skorda dengeyi yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından İsviçre ve Katar haftayı 1 puanla kapattı.

Grubun bir sonraki haftasında İsviçre, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Katar ise Kanada ile kozlarını paylaşacak.