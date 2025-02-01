Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.

RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'da Batista Mendy, 82 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo-Mavililer mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor, 17 puanla 16. sırada konumlandı.

Bu sezon deplasmanda galibiyetle tanışamayan ve dış sahada galibiyet hasreti 10 maça yükselen Trabzonspor ise 26 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Konyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Eyüpspor'u konuk edecek.

DANYLO SİKAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı ve 60 dakika sahada kaldı.

STEFAN SAVIC 135 GÜN SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'un Karadağlı futbolcusu Stefan Savic, sezonun ilk yarısında sakatlandığı Kayserispor maçının ardından ilk kez 11'de forma giydi. Karadağlı oyuncı, 135 gün sonra Şenol Güneş tarafından sahaya sürüldü.

EREN ELMALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 53. dakikasında sarı kart gören Eren Elmalı, cezalı duruma düştü. Elmalı, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso'ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon'un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Eren'in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca'ya çıkardı. Visca'nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Malheiro'nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

54. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan topu çelmeyi başardı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Malheiro, Cardoso'dan önce davranarak topu taca gönderdi.

80. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kartal, önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan Ramazan'ı faul yaparak durduran Mendy, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Ackah dk. 71), Kartal Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Ramazan Civelek dk. 71), Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Hosseini, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Barisic dk. 90), Mendy, Umut Güneş (Cham dk. 46), Visca (Cihan Çanak dk. 90), Ozan Tufan (Lundstram dk. 59), Sikan (Nwakaeme dk. 59), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Mendy (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Eren Elmalı, (Trabzonspor)