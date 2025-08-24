Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini 36 ile 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Osimhen ve 90+3'te Sane kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 9 yaptı. Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Kocaelispor'a konuk olacak.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Okan Buruk, ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Eren Elmalı, 36. ve 46. dakikalardaki golleriyle Galatasaray'ı 2-0 öne taşıdı.

Bu sezon 3 lig maçına çıkan milli futbolcu, Kayserispor maçındaki golleriyle bu sezon 3 haftada 3 gole ulaştı.

Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezon ise 3 maçta 3 gol attı.

Eren, Kayseri'deki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi.

Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.

OSİMHEN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.

KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre 11'de 3 değişikliğe gitti.

Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'i sahaya sürdü.

Kayseri ekibi Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku 11 ile sahaya çıktı.

BİLAL BAYAZIT 100'ÜNCÜ MAÇINDA

Kayserispor'da 100'üncü maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt'a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi plaket verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın şutunda Kaleci Bilal'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Benes'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

25. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Yunus'un ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Sane'nin şutunda Bilal gole izin vermedi.

37. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi. Dönen topa Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Jung'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

46. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasına kale önünde iyi yükselen Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

49. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Günay iki hamlede topa sahip olmayı başardı.

59. dakikada Osimhen'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sane, rakiplerinden kurtulup şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

70. dakikada Tuci'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan Eren'in pasıyla topla buluşan Yunus'un şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

77. dakikada Mendes'in uzun topuyla sol kanatta topla buluşan Cardoso, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada sol taraftan çizgiye inen Zaniolo'nun kale önüne çevirdiği topa dokunuşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

90+3. dakikada Berkan'dan topu alan Sane ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Hakemler: Alper Akarsu, Caner Özaral, Mehmet Kısal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole, Benes (Karimi dk. 69), Dorukhan Toköz (Ackah dk. 60), Ramazan Civelek (Mane dk. 69), Mendes, Cardoso, Opoku (Tuci dk. 60)

Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Burak Kapacak, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Metehan Baltacı dk. 79), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Berkan Kutlu dk. 85), Sara (Icardi dk. 72), Sane, Yunus Akgün (Zaniolo dk. 79), Jakobs (Kaan Ayhan dk. 72), Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Ahmed Kutucu, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Eren Elmalı (dk. 37 ve 46), Osimhen (dk. 86), Sane (dk. 90+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Sara, Günay Güvenç (Galatasaray)