Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk ayrısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar adına galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emmanuel Agbadou kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte ligde puanını 46'ya yükseltirken, Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.
36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habib Ali Keita, Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Rigoberta Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kristjan Murillo, Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vazguez, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz