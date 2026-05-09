Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Fenerbahçe, 13. dakikada Fred'in golüyle maçta gol perdesini açtı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarının 56. dakikasında ise Archie Brown farkı 2'ye çıkaran golü attı. 71. dakikada ise Fred bir kez daha sahneye çıktı ve takımını rahatlatan golü attı: 3-0. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0 kazandı.

DEVLER LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından ligde puanını 73'e yükselten Fenerbahçe, bitime 1 hafta kala UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.

Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

21. dakikada topla hareketlenen Olaigbe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içerisinden şutu ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

48. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Musaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

55. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.

71. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ (Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)

Goller: Dk. 13 ve Dk. 71 Fred, Dk. 56 Brown (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç, Dk. 59 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred, Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)