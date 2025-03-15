Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a takıldı.

Ev sahibi Konyaspor'da 26. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor, 10 kişi oyuna devam ettiği sırada 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı gole 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 9 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve kritik bir galibiyet aldı.

Maçın ikinci yarısı Beşiktaş önemli fırsatlar yakalamasına rağmen topu ağlara gönderemedi. Konyaspor'Un 19 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Felix Uduokhai sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Gabriel Paulista 45 dakika sahada kaldı. Melih Bostan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağına darbe alan Paulista, ikinci yarıda görev yapmadı.

Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.

Maçı yaklaşık 30 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

14. dakikada Ndao'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada orta sahada Melih Bostan'ın, Paulista'ya sert müdahalesi sonucu hakem Ali Şansalan, Melih'e sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Ali Şansalan sarı kartı iptal ederek, Melih Bostan'ı kırmızı kartla oyunda ihraç etti.

42. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, iki hamlede topun sahibi oldu.

45. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde rakibinden önce önce vuran Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+3. dakikada Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Chamberlain'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+4. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı yayı üzerinden vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada Ndao'nun, Masuaku'ya müdahalesi sonrasında hakem Ali Şansalan, Ndao'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada Masuaku'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Pedrihno'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.

76. dakikada Onur Bulut'un son çizgiden ortasında ceza sahası içinde topa son anda dokunan Muçi, kaleci Deniz'i geçemedi.

80. dakikada Jevtovic'in ara pasında topla buluşan Keyta, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

82. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Deniz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Erbil

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Pedrihno dk. 60), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Keyta dk. 46 (Boranijasevic dk. 83), Aleksic (Calusic dk. 77), Melih İbrahimoğlu (Prip dk. 83), Yusuf Erdoğan (Bazoer dk. 62), Melih Bostan

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Kaan Akyazı, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Semih Kılıçsoy dk. 46), Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 46), Uduokhai (Onur Bulut dk. 54), Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain (Keny Arroyo dk. 67), Milot Rashica (Salih Uçan dk. 79), Rafa Silva, Joao Mario (Ernest Muçi dk. 46), Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 45) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Melih Bostan (dk. 27), Ndao (dk. 64) (Konyaspor),

Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Tayyip Sanuç, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)