Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor, normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile tur biletini aldı.
Konyaspor oyuncuları, 119. dakikada Kramer'in yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Pozisyonu izlemek için VAR'a giden hakem Ozan Ergün, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Jevtovic, takımına turu getiren golü attı: 1-0. Konyaspor, uzatma dakikalarında bulduğu gol ile yarı finale yükseldi.
Konyaspor, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK: OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelede sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Sidiki Cherif oyuna devam edemedi ve yerini 56. dakikada Anderson Talisca'ya bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı
İKİNCİ YARI VE UZATMA DAKİKALARI
61. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
68. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
70. dakikada Semedo'nun ortasında Skriniar'ın ceza sahasında indirdiği topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
96. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu yandan dışarıya çıktı.
98. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır Güngördü kornere çeldi.
116. dakikada Bjorlo'nun ortasında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Ederson'un çıkardı. Pozisyonun devamında topa müdahale etmeye çalışırken Semedo'nun müdahalesiyle Kramer'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
120+4. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenen Guendouzi'nin ceza sahası içerisinden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)
Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo (Fenerbahçe)