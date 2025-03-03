Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi.

İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü.

DEVREDE GOL YOK

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

TRABZONSPOR'DA MUSTAFA CEZALI

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI

Konyaspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kaldı. Konyaspor, 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR DEPLASMAN HASRETİNİ BİTİREMEDİ

Bordo-mavili ekip bu sonuçla deplasmanda galibiyet hasretini 12 maça çıkarmış oldu. Trabzonspor bu sezon çıktığı 12 deplasman maçında 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi son dış saha galibiyetini ise 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'e karşı almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.