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Spor

Maç sonucu: Konyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Konya'da puanlar paylaşıldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
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Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

7'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında havaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

9'uncu ceza sahasında topla buluşan Shengelia'nın şutunda top auta çıktı.

12'nci dakikada Hadizahmetovic'in şutunda top auta çıktı.

19'uncu dakikada Smamudio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunda top auta çıktı.

31'inci dakikada Tunay Torun'un ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

51'nci dakikada sağ kanattan Moroziuk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

65'inci dakikada ceza sahası içinde Skoda'nın şutunu kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Tunay Torun şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1

90+4'üncü dakikada Daci, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker 'VAR' pozisyonu inceledikten sonra faul kararı verdi. Ardından ikinci sarı kartını gören Yasin'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. 

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy , Mehmet Cem Satman

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.83 Kravets), Daci

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Talbi, Meriah, Fabricio (Dk. 76 Donsah), Yasin, Smamudio (Dk. 70 Michalak) , Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk), Skoda

GOLLER: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Uğur (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Yasin (Çaykur Rizespor)

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