Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90. dakikada Yusuf Demir attı. Konyaspor'un tek golü 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde Trabzonspor - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligde pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, ligde hafta sonunda Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.

Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY RAHATSIZLANDI

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı, 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

Bu değişiklik nedeniyle maç bir süre geç başladı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Uçar, Yasir Subaşı, Pedrinho ve Bazoer'in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer 11'iyle başladı.

GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmezi oldu.

29 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'daki ilk 2 sezonunda ön libero performansıyla öne çıkan tecrübeli oyuncu bu sezon hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Lucas Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.

Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asist yaptı.

Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.

21. dakikad Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.

25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.

41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3.

54. dakikada Galatasaray, gole kısa sürede karşılık verdi. Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

82. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan yerden ortasında arka kale direği dibinde Adil Demirbağ'ın dokunuşunda top auta çıktı.

90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasında Mertens'in pasında Yusuf Demir, topu ağlara gönderdi: 1-5.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile bitti. Sarı kırmızılılar finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic (Dk. 46 Prib), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 60 Aleksic), Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Melih Bostan), Kramer (Dk. 72 Umut Nayir)

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 83 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 58 Cuesta), Jakobs, Torreira, Lemina (Dk. 59 Berkan Kutlu), Frankowski, Mertens, Yunus Akgün (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 72 Yusuf Demir)

Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira, Dk. 47 ve 54 Sallai, Dk. 90+1 Yusuf Demir (Galatasaray), Dk. 53 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sanchez, Dk. 67 Torriera (Galatasaray) Dk. 54 Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)