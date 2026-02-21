Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 75. dakikada Adil Demirbağ, 81'de Kramer'den geldi.

Sarı kırmızılılar, bu mağlubiyetle 55 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 23'e yükseltti ve 12 maç sonra galibiyetle tanıştı.

İkinci sıradaki Fenerbahçe, bu hafta Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda lider Galatasaray ile puan farkını kapatacak.

Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynayacağı rövanş maçının ardından ligde Alanyaspor'u ağırlayacak.

10 MAÇ SONRA İLK

Galatasaray, ligin 12. haftasında Kocaelispor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından 10 maç aradan sonra Konyaspor deplasmanında mağlubiyet almış oldu.

SANE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Maçın 49. dakikasında Galatasaray Leroy Sane'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu inceledi ve golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.' İfadesiyle tepki gösterdi.

OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.

İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.

TARAFTAR İLGİSİ

TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 86 Yasir Subaşı), Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 66 Kramer)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Dk. 76 Asprilla), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Noa Lang), Roland Sallai, Mauro Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 41 Arif Boşluk, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 82 Kramer, Dk. 88 Bahadır Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55 Eren Elmalı, Dk. 79 Mario Lemina (Galatasaray)

Goller: Dk. 75 Adil Demirbağ, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)