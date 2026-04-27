Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 32. ve 39. dakikalarında Berkan Kutlu'nun golleriyle Konyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise bordo-mavililer, 79. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puanda kaldı ve lig bitime 3 hafta kala zirve yarışından uzaklaştı. Konyaspor ise 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.

21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.

32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

49. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında sol kanattan hareketlenen Bardhi'nin ceza sahası içerisinden şutu kaleci Onana'da kaldı.

53. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin sert şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada topla hareketlenen Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Pina'nın ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 88 Arif Boşluk), Bardhi (Dk. 62 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Muleka (Dk. 88 Andzouana)

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Muçi (Dk. 67 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu,

Goller: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Augusto (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 90 Berkan Kutlu, Dk. 90+1 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor)