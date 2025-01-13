Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer kaydetti. Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (50)

2- Fenerbahçe (42)

14- Konyaspor (20)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda biri zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.

LİVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN 1 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

KONYASPOR'DAN TARİHİ GOL

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi.

25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol ile birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde yediği en erken golü yemiş oldu.

Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kramer'in, ceza alanına pasında Pedrinho topla buluştu. Pedrinho'nun kale alanı içerisinde sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

2. dakikada Tadic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta kafayı vuran Kostic'in topu az farkla autta çıktı.

6.dakikada Melih İbrahimoğlu'nun derinlemesine pasına hareketlenen Kramer, şık çalımlarla ceza alanına girdi. Kramer'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda kaleci Livakovic başarılı oldu.

14. dakikada Tadic'in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

20. dakikda sağ kanattan topu alan Pedrihno ceza alanı içersinde Kramer'i topla buluşturdu. Kramer'in kafa vuruşu az farkla autta çıktı.

25. dakikada sol köşeden Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafayla topu filelere gönderdi. 1-2

28. dakikada sol kanattan topla buluşan Szymanski ceza alanı içerisinde Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun gelişine vuruşunda kaleci Slowik'te kaldı.

44. dakikada sol kanattan topla buluşan Guilherme ceza alanı içersinde topu Kramer'e aktardı. Kramer'in kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

59. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan kavisli ortasında Kramer topa dokundu. Kramer'in topu az farkla auttan çıktı.

60. dakikada kaleci Slowik'in hatalı pasında Tadic topa sahip oldu. Ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına giren Tadic şık çalımlarının ardından son çizgiye inerek topu ağlarla buluşturdu. 2-3

62. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza yayı yakınlarından kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten autta çıktı.

73. dakikada Uğurcan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Tunahan Taşçı'nın önünde kaldı. Tunahan'ın düzgün vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ofsayt bayrağı kalktı.

89. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Melih Bostan'ın önünde kaldı. Melih'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil

Konyaspor: Slowik, Boateng (Aleksic dk. 83), Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Boranijasevic dk. 68), Prip (Tunahan Taşçı dk. 68), Melih İbrahimoğlu (Melih Bostan dk. 83), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Umut Nayir dk. 73), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Ufuk Akyol, Adem Kabak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 70), Fred, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+3), Filip Kostic (Levent Mercan dk. 83), Dusan Tadic (Yusuf Akçiçek dk.90+3), Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Allan Saint Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Pedrinho (dk. 1), Kramer (dk. 44) (Konyaspor), Mert Müldür (dk. 14), Çağlar Söyüncü (dk. 25), Dusan Tadic (dk. 60) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dusan Tadic, Filip Kostic (Fenerbahçe) Oğulcan Ülgün, Melih Bostan (Konyaspor)