Şampiyonlar Ligi A Grubunun son maçında Galatasaray ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, karşılaşmayı 1-0 kaybederek grubu 3. sırada bitirdi. Sarı kırmızılı ekip yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmadaki tek golü Kopenhag adına 58. dakikada Lerager ağlara gönderdi. Galatasaray'da Zaha, Danimarka ekibinde ise Jelert sarı kart gördü. Kopenhag'ta golü atan Lerager 80. dakikada ikinci sarı karttan dolayı oyundan atıldı.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hafta sonunda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Kopenhag karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü.

Galatasaray, önemli maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU



Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK



Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.

GENÇLİK LİGİ MAÇINI 6-0 KAYBETTİ



Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

Galatasaray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Kopenhag 1-0 öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Lerager'e aktardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Icardi, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı tekrar Kerem'e bıraktı. Bu futbolcunun yaptığı kötü vuruşta, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Achouri'nin Galatasaray ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

84. dakikada Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı.

90. dakikada Kopenhaglı futbolcu Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+3. dakikada Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Gol: Dk. 58 Lerager (Kopenhag)

Kırmızı kart: Dk. 90 Lerager (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 38 Jelert (Kopenhag), Dk. 56 Zaha (Galatasaray)