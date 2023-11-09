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Spor

Maç Sonucu: Kopenhag 4-3 Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı grupta Kopenhag, kendi sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

9 Kasım 2023 Perşembe 01:30 - Güncelleme:
Maç Sonucu: Kopenhag 4-3 Manchester United
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Danimarka ekibi maçta 2 kez geri düşmesine rağmen son sözü söylemeyi başardı. Kopenhag'ın gollerini Elyounoussi, Gonçalves, Lerager ve Bardghji kaydetti. İngiliz ekibinin sayıları ise Rasmus Höjlund (2) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

İLK YARIDA EKSİLDİLER

Ayrıca Manchester United 42. dakikada Marcus Rashford'ın kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

GRUPTA ORTALIK KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte Kopenhag 4 puana yükselerek temsilcimiz Galatasaray'ı yakalamış oldu. İngiliz temsilcisi Manchester United ise 3 puanda kaldı.

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