2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Takım, Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 53.dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı! Milliler, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi!

MONTELLA İLK 11'E 3 FARKLI HAMLE YAPTI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.

MİLLİ TAKIMDA TEK EKSİK

A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

TÜRK TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.

Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.

Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.

24 YILLIK HASRET BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, bu galibiyetle 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son verdi.

Türkiye, bu turnuvadan önce tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

DÜNYA KUPASI GRUBUMUZ

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'ndaki fikstürü şu şekilde:

13 Haziran - TSİ 07:00 - Avustralya - Türkiye (Vancover)

19 Haziran - TSİ 07:00 - Türkiye - Paraguay (San Francisco)

26 Haziran - TSİ 05:00 - Türkiye - ABD (Los Angeles)

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Dünya Kupası'nda açılış maçı, 11 Haziran Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda final ise, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. New York'taki MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

63. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.

81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda (Dk. 71 Zhegrova), Dellova, Hajrizi, Hajdari (Dk. 80 Aliti), Gallapeni, Hodza (Dk. 90+1 Rrahmani), Rexhbecaj (Dk. 80 Rashica), Muslija, Asllani, Vedat Muriç

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 89 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 83 Eren Elmalı), Arda Güler (Dk. 83 Salih Özcan), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 89 Deniz Gül), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz)

Gol: Dk. 53 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 70 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Montella (Teknik direktör) (Türkiye), Dk. 45+1 Hajdari, Dk. 83 Muslija, Dk. 90+1 Rashica (Kosova)