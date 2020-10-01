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Spor

Maç sonucu: Lazio 1-4 Atalanta

İtalya Serie A'nın 1. haftasının ertelenen maçında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi. Deplasmanda 4-1'lik skorla maçı kazanan Atalanta üç puanın sahibi oldu.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:48 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 00:48
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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-1 kazanarak galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Gosens'in golüyle öne geçen Atalanta, 32. dakikada Hateboer ve 41. dakikada Gomez ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Lazio 57. dakikada Caicedo'nun golüyle umutlansa da Atalanta'nın gol fırtınası bitmedi. 61. dakikada Gomez farkı tekrar üçe çıkardı. Lazio kalan dakikalarda skoru eşitleme şansını yakalayamayınca Atalanta maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Lazio 3 puanda kalırken Atalanta 6 puana yükseldi ve tıpkı geçen sezon gibi zirve takipçisi olacağını gösterdi.

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