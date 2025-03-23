UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanına konuk oldu. A Milli Takım, Puskas Arena'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

Macaristan karşısında sahasındaki ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ FORMA GİYDİ

A Milli Takım'da Fenerbahçe forması giyen genç stoper Yusuf Akçiçek, 81'inci dakikada oyuna girerek milli takım kariyerinde ilk kez süre aldı.

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

BANİYA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.

Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Orban'ın sağ kanattan ara pasında defans arkasına sarkan Gazdag'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çıkardı.

31. dakikada Szoboszlai'nin ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

35. dakikada Arda Güler'in ceza yayının sağ tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

36. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içine giren İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla Oğuz Aydın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Oğuz'un içeriye çevirdiği topta Arda Güler bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2