Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. İsrail'de zafer Başakşehir'in! Boz baykuşlar turu tek golle aldı

İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın rövanşında İsrail'de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golü 10. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

Başakşehir, bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1

23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50'nci dakikada Netanya gole çok yaklaştı. Berko'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Twumasi kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ı geçse de paralel olarak auta gitti.

52'nci dakikada Okaka ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mounir'in aşırtma vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

STAT: Netanya Municipal

HAKEMLER: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric

MACCABİ NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Amir Berkovich), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, Itzhak

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Mounir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)

GOL: Dk. 9 Ndayishimiye (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Benyamin Lamm (Teknik direktör), Sadeh (Maccabi Netanya) - Lima, Volkan Babacan (Başakşehir)