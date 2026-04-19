  • MAÇ SONUCU: Manisa FK: 1 - Serikspor: 0
MAÇ SONUCU: Manisa FK: 1 - Serikspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Serikspor, 1. Lig'e veda eden son takım oldu.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 18:18 - Güncelleme:
TFF 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK ile Serikspor kozlarını paylaştı.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 52'ye yükseltirken, Serikspor ise 36 puanda kaldı ve 1. Lig'e veda etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Onur Gülter, Ferhat Çalar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Yunus Emre Dursun), Benrahou (Dk. 73 Cissokho), Adekanye (Dk. 86 Osman Kaharaman), Lindseth, Vargas (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony

Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü (Dk. 73 Bilal Ceylan), Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Topalli (Dk. 58 Şeref Özcan), Nalepa, Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 73 Anıl Koç)

Gol: Dk. 64 Diony (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kubilay Sönmez, Dk.90+1 Diony (Manisa FK), Dk.23 Caner Cavlan, Dk.42 Nalepa, Dk.63 Mehmet Demirözü, Dk. 67 Montes, Dk. 76 Şeref Özcan (Serikspor)

